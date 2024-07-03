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В «Атлетико» хотят Галлахера из «Челси», но считают, что цена за него завышена — Романо

Мадридский «Атлетико» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в личной передаче на YouTube.

По информации источника, «матрасники» очень хотят заполучить 24-летнего игрока, но они считают, что цена за него слишком высока.

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть «Челси» из-за прихода нового тренера клуба Энцо Марески. Англичанин считает, что игра, которую проповедует специалист, не подходит ему.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.