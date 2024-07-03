Лионель Месси возглавил символическую сборную группового этапа Копы-2024 от Whoscored

Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную группового этапа чемпионата Копы-2024 (Кубка Америки — 2024).
Лучшим игроком стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, получивший оценку 8,51.
Фото: WHOSCORED
Полностью символическая сборная группового этапа Копы-2024 (Кубка Америки — 2024) по версии Whoscored выглядит следующим образом:
Вратарь: Клаудио Браво (Чили, 7,78).
Защитники: Даниэль Муньос (Чили, 7,81), Рональд Араухо (Уругвай, 7,73), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,72), Хон Арамбуру (Венесуэла, 8,10).
Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия, 8,12), Мануэль Угарте (Уругвай, 7,77), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,75), Максимилиано Араухо (Уругвай, 7,88).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 8,51), Дарвин Нуньес (Уругвай, 7,94).