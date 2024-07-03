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Алибеков: Чалов — топовый нападающий, не просто так его вызывают в сборную России

Алибеков: Чалов — топовый нападающий, не просто так его вызывают в сборную России
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Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков поделился мнением о нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Федя – топовый, умный нападающий. Грамотно играет, технически оснащён. Не просто так же его в сборную вызывают», — приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

Напомним, Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Чалов провёл 41 матч с учётом всех соревнований, забил 16 голов и сделал пять результативных передач. ЦСКА завершил кампанию на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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