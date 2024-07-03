«Чемпионат» проводит розыгрыш талисмана Евро-2024

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«Чемпионат» запускает розыгрыш медвежонка-талисмана Евро-2024. Условия выигрыша сувенира можно узнать в официальном телеграм-канале «Чемпионата». Итоги розыгрыша талисмана чемпионата Европы —2024 станут известны 24 июля.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр Евро-2024. Официальным талисманом турнира стал медвежонок, вдохновлённый плюшевыми медведями.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными чемпионата Европы являются национальные команды Германии и Испании, которые выигрывали турнир по три раза.