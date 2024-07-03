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Английские букмекеры не считают Испанию главным фаворитом Евро-2024

Английские букмекеры не считают Испанию главным фаворитом Евро-2024
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Английские букмекеры после того, как стали известны все участники 1/4 финала Евро-2024, обновили коэффициенты на победу оставшихся сборных в турнире. По их мнению, фаворитом является сборная Англии. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, такой выбор вызван более слабыми потенциальными соперниками англичан в нижней части сетки турнира, ведущей к финалу, по сравнению с командами из другой части. Сборная Испании же занимает второе место в рейтинге претендентов на титул. Тройку фаворитов замыкает Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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