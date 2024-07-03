Агент Тюкавина — о настрое игрока: любой личный приз он поменяет на командные награды

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о настрое игрока перед новым сезоном.

«Константин подходит к новому сезону в нормальном рабочем настроении. Он ставит перед собой задачу развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне, и двигаться вперёд. Касательно его результативности, я не ставлю какие-либо рамки. Он выходит на поле и в каждом матче пытается принести максимальную пользу команде. Единственное, что я подчёркивал, — что любой личный приз он поменяет на командные награды», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.