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Агент Тюкавина — о настрое игрока: любой личный приз он поменяет на командные награды

Агент Тюкавина — о настрое игрока: любой личный приз он поменяет на командные награды
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о настрое игрока перед новым сезоном.

«Константин подходит к новому сезону в нормальном рабочем настроении. Он ставит перед собой задачу развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне, и двигаться вперёд. Касательно его результативности, я не ставлю какие-либо рамки. Он выходит на поле и в каждом матче пытается принести максимальную пользу команде. Единственное, что я подчёркивал, — что любой личный приз он поменяет на командные награды», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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