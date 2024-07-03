Капитан «Динамо» Мх Алибеков: выйдем на первый матч в РПЛ — поймём, куда попали

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков поделился впечатлениями от выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Сейчас мы испытываем большое счастье. По-другому и не скажешь. Это был сложный, длинный сезон для нас, и он прошёл не впустую – мы завоевали путёвку в РПЛ. Я думаю, что полное осознание ещё не пришло. Наверное, когда уже выйдем на первый матч в РПЛ, поймём, куда попали», – приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10,58 млн.