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«Акрон» в контрольном матче разгромил кипрский клуб со счётом 7:0

«Акрон» в рамках летних тренировочных сборов в Турции провёл контрольный матч с кипрским клубом «Ениджами Агделен». Игра проходила на стадионе «Макю Спор Тото» в городе Бурдур (Турция). Матч завершился разгромной победой тольяттинцев со счётом 7:0.

В составе «Акрона» дубль оформил нападающий Сергей Грибов. По одному забитому мячу на свой счёт записали Артур Галоян, Дмитрий Пестряков, Максим Палиенко, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

Отметим, что в предыдущей контрольной игре «Акрон» разгромил турецкую «Испарту 32» со счётом 10:0.

Напомним, «Акрон» пробился в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.