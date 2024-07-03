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«Акрон» в контрольном матче разгромил кипрский клуб со счётом 7:0

«Акрон» в контрольном матче разгромил кипрский клуб со счётом 7:0
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«Акрон» в рамках летних тренировочных сборов в Турции провёл контрольный матч с кипрским клубом «Ениджами Агделен». Игра проходила на стадионе «Макю Спор Тото» в городе Бурдур (Турция). Матч завершился разгромной победой тольяттинцев со счётом 7:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
7 : 0
Ениджами Агделен
Никосия, Кипр
1:0 Грибов – 5'     2:0 Галоян – 15'     3:0 Грибов – 44'     4:0 Пестряков – 47'     5:0 Палиенко – 51'     6:0 Дмитриев – 75'     7:0 Холодов – 85'    

В составе «Акрона» дубль оформил нападающий Сергей Грибов. По одному забитому мячу на свой счёт записали Артур Галоян, Дмитрий Пестряков, Максим Палиенко, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

Отметим, что в предыдущей контрольной игре «Акрон» разгромил турецкую «Испарту 32» со счётом 10:0.

Напомним, «Акрон» пробился в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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