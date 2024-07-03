ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт по чтению по губам раскрыл, что игрок Англии Райс кричал тренеру Словакии

Эксперт по чтению по губам раскрыл, что игрок Англии Райс кричал тренеру Словакии
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны подробности конфликта между главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной и полузащитником команды Англии Декланом Райсом в очном матче этих команд в рамках 1/8 финала Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0 д. вр.) в пользу англичан. Между Кальцоной и Райсом возник конфликт, когда тренер вышел на поле, чтобы поговорить с судьёй.

Эксперты по губам смогли определить слова Райса. Об этом сообщает Daily Mail. По информации эксперта, Райс сказал следующее: «Заткнись, говнюк, эй, заткнись, ты, лысый».

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Английские букмекеры не считают Испанию главным фаворитом Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android