Эксперт по чтению по губам раскрыл, что игрок Англии Райс кричал тренеру Словакии

Стали известны подробности конфликта между главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной и полузащитником команды Англии Декланом Райсом в очном матче этих команд в рамках 1/8 финала Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0 д. вр.) в пользу англичан. Между Кальцоной и Райсом возник конфликт, когда тренер вышел на поле, чтобы поговорить с судьёй.

Эксперты по губам смогли определить слова Райса. Об этом сообщает Daily Mail. По информации эксперта, Райс сказал следующее: «Заткнись, говнюк, эй, заткнись, ты, лысый».

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.