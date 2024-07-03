ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Нино назвал сборную, которая выиграет Кубок Америки — 2024

Игрок «Зенита» Нино назвал сборную, которая выиграет Кубок Америки — 2024
Комментарии

Защитник «Зенита» Нино поделился мнением о том, кто победит в нынешнем розыгрыше Кубка Америки после окончания группового этапа.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

«Бразилия выиграет Кубок Америки, сто процентов», — приводит слова Нино Metaratings.

В ночь со 2 на 3 июля мск на поле стадиона «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 в группе D между национальными командами Бразилии и Колумбии. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала Кубка Америки и встретится с национальной командой Уругвая. Матч пройдет в воскресенье, 7 июля, начало в 4:00 по московскому времени.

Кубок Америки проходит в США с 20 июня по 14 июля в 14 городах и на 14 стадионах страны.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
Материалы по теме
Орлов: Кордоба усилил бы «Зенит», но вряд ли «Краснодар» его отдаст
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android