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«Алания» объявила об уходе лучшего бомбардира прошлого сезона

«Алания» объявила об уходе лучшего бомбардира прошлого сезона
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Нападающий Ислам Машуков покинул «Аланию», сообщает пресс-служба владикавказского клуба в официальном телеграм-канале клуба.

«Футбольный клуб «Алания» выражает огромную благодарность и глубокую признательность Исламу за его трудолюбие, самоотверженность, преданность команде и профессиональный подход!

Спасибо за всё, Исик! Удачи, успехов и больше побед тебе как на футбольном поле, так и за его пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

29-летний Ислам Машуков выступал за «Аланию» с 2019 года. На его счету 54 гола и 24 результативные передачи в 160 матчах за владикавказский клуб. В минувшем сезоне форвард провёл в составе «Алании» 33 матча Первой лиги, в которых забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Ориентировочная стоимость Машукова, по версии интернет-портала Transfermarkt, — € 900 тыс.

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