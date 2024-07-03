Звезда «Болоньи» и сборной Италии Калафьори станет игроком «Арсенала» — Николо Скира

22-летний защитник «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори станет игроком «Арсенала», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twiter).

По информации источника, «канониры» достигли принципиальной договорённости с футболистом. Сообщается, что контракт будет заключён до 2029 года, а зарплата игрока по соглашению будет равна € 3,5 млн в год.

Напомним, в минувшем сезоне Калафьори принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Калафьори сыграл все три матча группового этапа Евро-2024, но пропустил матч 1/8 финала со Швейцарией из-за перебора жёлтых карточек. Впоследствии Италия вылетела с турнира.