Дмитрий Черышев рассказал, что его удивило на Евро-2024

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев сказал, что на Евро-2024 его удивило выступление сборной Австрии, а также разнообразие в игре Испании.

«На этом Евро удивила в первую очередь Австрия. Команда Рангника очень уверенно вышла из группы, но в 1/8 финала Турция обыграла австрийцев, чего я совсем не ожидал. Австрия показывала уверенную игру, их командные действия казались очень отлаженными.

Но ещё я бы отметил, что меня удивило разнообразие в игре Испании. В первом матче они отдали мяч хорватам и разгромили соперника. Во второй и третьей встрече испанцы уже стали играть от себя, больше контролировали ход игры и в итоге обыграли итальянцев и албанцев. А в последней своей игре Испания вовсе очень уверенно одолела Грузию», — приводит слова Черышева Legalbet.

Сборная Австрии после поражения от Турции со счётом 1:2 в матче 1/8 финала Евро-2024 завершила своё участие в турнире.

Команда Испании в 1/8 финала турнира обыграла Грузию со счётом 4:1 и вышла в следующий раунд. Матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии состоится 5 июля. Встреча пройдёт в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.