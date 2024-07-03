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В «Оренбурге» высказались о будущем Лукаса Веры

В «Оренбурге» высказались о будущем Лукаса Веры
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возможный уход полузащитника Лукаса Веры в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Ахмата» и «Химок».

— Действительно ли у «Оренбурга» есть предложения по Вере от «Ахмата» и «Химок»?
— Вокруг Лукаса Веры каждый год что-то происходит. Пока он у нас. Дальше — посмотрим, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса Веры в € 3 млн.

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