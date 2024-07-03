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«Крокодиловы слёзы». Гуллит раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

«Крокодиловы слёзы». Гуллит раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рууд Гуллит высказался об игре нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.). Лидер португальцев не забил пенальти в этой игре. Удар 39-летнего Роналду на 105-й минуте парировал Ян Облак.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«В составе сборной Португалии есть игроки, умеющие бить куда лучше, чем он. Но Роналду, как обычно, захотел привлечь к себе внимание. Честно говоря, мне это всё не понравилось: он растратил впустую все эти штрафные удары, не смог реализовать пенальти, а затем заплакал. Я увидел у него крокодиловы слёзы. То, что стал позволять себе Роналду, неприемлемо», — приводит слова Гуллита FanzWord.

Для Роналду этот незабитый пенальти стал первым с февраля 2022 года. Облак, в свою очередь, отразил удар с 11 метров впервые с января 2022 года. Также Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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