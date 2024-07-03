«Крокодиловы слёзы». Гуллит раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рууд Гуллит высказался об игре нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.). Лидер португальцев не забил пенальти в этой игре. Удар 39-летнего Роналду на 105-й минуте парировал Ян Облак.

«В составе сборной Португалии есть игроки, умеющие бить куда лучше, чем он. Но Роналду, как обычно, захотел привлечь к себе внимание. Честно говоря, мне это всё не понравилось: он растратил впустую все эти штрафные удары, не смог реализовать пенальти, а затем заплакал. Я увидел у него крокодиловы слёзы. То, что стал позволять себе Роналду, неприемлемо», — приводит слова Гуллита FanzWord.

Для Роналду этот незабитый пенальти стал первым с февраля 2022 года. Облак, в свою очередь, отразил удар с 11 метров впервые с января 2022 года. Также Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд.