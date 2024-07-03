«Ростов» обыграл «Динамо» Мх в товарищеском матче, забив три мяча за пять минут

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону РПЛ между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». «Ростов» одержал победу в этой игре со счётом 3:1.

Счёт в матче открыла махачкалинская команда: на 48-й минуте забил нападающий Эгаш Касинтура. На 73-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Ростова» Егор Голенков, реализовав пенальти.

Затем «Ростову» удалось сломить сопротивление «Динамо» за несколько минут. Сначала на 74-й минуте Имран Азнауров забил второй гол «Ростова» в этом матче, а через три минуты форвард команды Карпина Роналдо установил окончательный счёт в матче.

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков.