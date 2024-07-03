«Химки» повторят предложение «Ахмата» по Вере суммой в € 1,2 млн

«Химки» предложат € 1,2 млн за полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Данная сумма повторит предложение грозненского «Ахмата», которому также интересен аргентинский хавбек.

27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса Веры в € 3 млн.