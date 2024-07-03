«Динамо» — «Партизан»: бело-голубые открыли счёт на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч Братского кубка, в котором встречаются московское «Динамо» и сербский «Партизан». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча началась в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 76-й минуте защитник московского «Динамо» Иван Лепский открыл счёт в матче.
«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».
- 3 июля 2024
-
21:44
-
21:43
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:41
-
20:37
-
20:37
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:08
-
20:08
-
19:53
-
19:47
-
19:44
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:05