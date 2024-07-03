Игрок сборной Испании Педри рассказал о своих ожиданиях от команды на Евро

Полузащитник сборная Испании и «Барселоны» Педри высказался о своих ожиданиях от команды на чемпионате Европы в Германии.

«Я чувствую себя очень хорошо, с гораздо большей уверенностью, с большим желанием. Прежде всего, с мечтой о победе на Евро. Я думаю, что наша команда способна на это», — приводит слова Педри интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.