ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Испании Педри рассказал о своих ожиданиях от команды на Евро

Игрок сборной Испании Педри рассказал о своих ожиданиях от команды на Евро
Комментарии

Полузащитник сборная Испании и «Барселоны» Педри высказался о своих ожиданиях от команды на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я чувствую себя очень хорошо, с гораздо большей уверенностью, с большим желанием. Прежде всего, с мечтой о победе на Евро. Я думаю, что наша команда способна на это», — приводит слова Педри интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь Евро-2024
Материалы по теме
Педри — журналистам перед стартом Евро: вы боитесь больше меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android