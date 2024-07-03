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«Динамо» — «Партизан»: Грулёв на 86-й минуте удвоил преимущество бело-голубых

«Динамо» — «Партизан»: Грулёв на 86-й минуте удвоил преимущество бело-голубых
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В эти минуты проходит матч Братского кубка, в котором встречаются московское «Динамо» и сербский «Партизан». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча началась в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    

На 76-й минуте защитник московского «Динамо» Иван Лепский открыл счёт в матче. Затем, спустя десять минут, нападающий динамовцев Вячеслав Грулёв удвоил преимущество своей команды.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».

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