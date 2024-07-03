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Сборная Англии тренирует новую схему в преддверии 1/4 финала Евро-2024 — Daily Mail

Сборная Англии тренирует новую схему в преддверии 1/4 финала Евро-2024 — Daily Mail
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Сегодня, 3 июля, сборная Англии провела тренировку, на которой игроки отрабатывали схему с тремя центральными защитниками. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты под руководством главного тренера Гарета Саутгейта наигрывали схему 3-5-2. Отметим, что этой расстановки придерживается соперник англичан по 1/4 финала Евро-2024 — сборная Швейцарии.

Сообщается, что данный выбор может быть обусловлен как сменой тактики, так и разбором игры соперника.

Примечательно, что сборная Англии при Саутгейте уже использовала схему с тремя центральными защитниками. Например, на чемпионате мира в 2018 году.

Матч между Англией и Швейцарией состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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