«Динамо» — «Партизан»: сербы сравняли счёт в компенсированное время

В эти минуты проходит матч Братского кубка, в котором встречаются московское «Динамо» и сербский «Партизан». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча началась в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте защитник московского «Динамо» Иван Лепский открыл счёт в матче. Затем, спустя десять минут, нападающий динамовцев Вячеслав Грулёв удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте форвард «Партизана» Неманья Николич отквитал один мяч. Через две минуты, в начале компенсированного времени, после ошибки вратаря «Динамо» Андрея Кудравца нападающий «Партизана» Александар Шчекич сравнял счёт.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».