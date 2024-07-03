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Московское «Динамо» в первом матче Братского кубка уступило «Партизану» в серии пенальти

Московское «Динамо» в первом матче Братского кубка уступило «Партизану» в серии пенальти
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Закончился матч Братского кубка, в котором встречались московское «Динамо» и сербский «Партизан». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча началась в 19:30 по московскому времени. Матч завершился победой «Партизана» (2:2, 4:2 пен.).

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    

На 76-й минуте защитник московского «Динамо» Иван Лепский открыл счёт в матче. Затем, спустя десять минут, нападающий динамовцев Вячеслав Грулёв удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте форвард «Партизана» Неманья Николич отквитал один мяч. Через две минуты, в начале компенсированного времени, после ошибки вратаря «Динамо» Андрея Кудравца нападающий «Партизана» Александар Шчекич сравнял счёт. Матч перешёл в серию пенальти, в которой сильнее оказался «Партизан».

В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».

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