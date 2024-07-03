Экс-тренер «Милана» Пиоли возглавит саудовский «Аль-Иттихад» — Фабрицио Романо

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли возглавит саудовский «Аль-Иттихад», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 58-летний специалист уже подписал трёхлетний контракт с клубом. Сообщается, что саудовцы считают, что Пиоли — идеальный выбор для нового проекта.

Напомним, 24 мая пресс-служба итальянского «Милана» официально объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера команды. Напомним, 58-летний специалист занимал должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 239 матчах во всех турнирах, в которых 132 раза одержали победу, 55 раз сыграли вничью и 52 раза уступили. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.