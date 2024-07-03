Мусиала рассыпался в комплиментах Кроосу перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Испанией

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Испанией рассказал о значении соотечественника Тони Крооса для его команды.

«О нём можно говорить часами. То, что он привносит в нас как игрок и человек, очень важно. Тони подталкивает нас вперёд. Для меня и других молодых игроков очень хорошо, что Тони смотрит за нами. И мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть этот турнир для страны, для тренерской команды, просто для всех нас. Это наша мотивация», — приводит слова Мусиалы Sky Sport Germany.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.