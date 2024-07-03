Капитан «Динамо» Махачкала Алибеков рассказал о том, как играл в США

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков высказался о том, как играл в молодёжной команде «Олимпик Юнайтед» в США.

«Это было тяжело, конечно. Мама особенно переживала. Она мне рассказывала, что чуть ли не каждый день плакала из-за этого. До сих пор не понимает, как она могла меня, такого маленького, отпустить в США. Но всё это они делали ради меня, моей карьеры. Родители не стали препятствовать моей мечте», – приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10,58 млн.