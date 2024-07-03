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Арсен Захарян посетил игру «Динамо» с «Партизаном» в Братском кубке

Арсен Захарян посетил игру «Динамо» с «Партизаном» в Братском кубке
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян посетил игру своей бывшей команды «Динамо» с «Партизаном» в рамках Братского кубка. Матч завершился победой сербского клуба в серии пенальти (2:2, 4:2 пен.).

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    

В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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