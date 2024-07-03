В «Динамо» высказались о ходе трансферной кампании этим летом

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ходе трансферной кампании этим летом.

«Проблемы в обороне «Динамо» должны решаться в первую очередь не приобретением новых футболистов, а работой над обороной как таковой. Что касается трансферов, мы планируем точечно усиляться в это трансферное окно.

Но при этом хочется напомнить, что в предыдущем сезоне мы провели достаточно масштабную трансферную кампанию и с её помощью усилились. Мы будем продолжать работать в этом направлении и будем точечно усилять некоторые позиции», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточно сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.