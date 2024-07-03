Глава совета директоров «Динамо»: Смолов принял решение, мы желаем ему удачи

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал подписание нападающим Фёдором Смоловым контракта с «Краснодаром». Напомним, Смолов не стал продлевать истекающий контракт с «Динамо» и перешёл в статусе свободного агента в стан «быков».

— Обсуждалось ли сохранение Фёдора Смолова в команде?

— Фёдор Смолов принял решение продолжить свою карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. «Динамо» финишировало на третьем месте, а «Краснодар» завоевал серебро.