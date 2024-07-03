В «Динамо» высказались о прощальном матче Антона Шунина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности организовать прощальный матч для бывшего вратаря клуба Антона Шунина.

«Антон Шунин попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.