ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» высказались о прощальном матче Антона Шунина

В «Динамо» высказались о прощальном матче Антона Шунина
Комментарии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности организовать прощальный матч для бывшего вратаря клуба Антона Шунина.

«Антон Шунин попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
В «Динамо» высказались о ходе трансферной кампании этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android