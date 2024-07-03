В «Динамо» назвали цель на предстоящий сезон РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал цель на новый сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— «Динамо» называют главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне.

— Наша задача такая же, как и в прошлом сезоне, — побороться за место в тройке. Это означает и иметь шансы на чемпионство. Будем отталкиваться от себя, двигаться дальше.

— Какая задача на Кубок России?

— Наша задача — стремиться ко всем трофеям. Кубок — турнир, где только один победитель, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.