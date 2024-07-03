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Гендиректор «Динамо» прокомментировал товарищеский матч с «Партизаном»

Гендиректор «Динамо» прокомментировал товарищеский матч с «Партизаном»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал идею проведения и результат товарищеского матча Братского кубка между бело-голубыми и сербским «Партизаном», который завершился со счётом 2:2, 2:4 пен.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    

«Была цель создать хорошую атмосферу на матче. Болельщики друг друга поддерживают, празднуем голы в обе стороны. Это действительно товарищеский, дружеский турнир. «Партизан» — братский клуб для ЦСКА, ОФК — для «Динамо». Надеюсь, в субботу атмосфера будет ещё лучше.

Получилось замечательно. 2:2 для товарищеского матча — отличный счёт. Конечно, с точки зрения игры команды, хотелось бы доигрывать концовку более уверенно. Но такое происходит с нами не впервые. Будем надеяться, что тренерский штаб отработает этот момент, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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