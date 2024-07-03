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«Елимай» объявил о трансфере Ислама Машукова из «Алании»

«Елимай» объявил о трансфере Ислама Машукова из «Алании»
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Российский нападающий Ислам Машуков стал игроком казахстанского клуба «Елимай», сообщает пресс-служба команды в официальном телеграм-канале. Подробности перехода не разглашаются.

Предыдущим клубом 29-летнего Ислама Машукова была «Алания». Сегодня, 3 июля, владикавказская команда объявила об уходе своего игрока. Машуков выступал за клуб с 2019 года. На его счету 54 гола и 24 результативные передачи в 160 матчах за «Аланию». В минувшем сезоне форвард провёл в составе клуба 33 матча Первой лиги, в которых забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Ориентировочная стоимость Машукова, по версии интернет-портала Transfermarkt, — € 900 тыс.

После 12 туров нынешнего сезона чемпионата Казахстана «Елимай» находится на пятом месте. В активе у команды 19 очков.

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