Стали известны новые подробности презентации Мбаппе в качестве игрока «Реала»

Появилась информация о деталях презентации французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока «Реала».

По данным Sport.es, презентация игрока планируется 16 июля вне зависимости от результатов сборной Франции на Евро-2024. Церемония будет проходить следующим образом: в центре стадиона «Сантьяго Бернабеу» установят сцену, до которой Мбаппе будет идти вдоль коридора из фейерверков в виде огня. Поход футболиста будет сопровождаться музыкой известной группы, название которой пока не разглашается. Игрока будет снимать камера с обзором в 360 градусов.

На сцене его будут ждать президент «Реала» Флорентино Перес и почётный президент Хосе Мартинес Санчес. На настиле, установленном рядом, за церемонией будут наблюдать близкие Мбаппе и остальные официальные гости мероприятия.

Контракт французского футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.