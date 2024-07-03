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Покинувший «Наполи» Зелиньски стал игроком «Интера» — Фабрицио Романо

Покинувший «Наполи» Зелиньски стал игроком «Интера» — Фабрицио Романо
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Бывший полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски стал игроком миланского «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее польский футболист покинул «Наполи» в связи с окончанием действия контракта, поэтому достанется «Интеру» бесплатно. Контракт с Зелиньским будет рассчитан до лета 2027 года.

30-летний Пётр Зелиньски выступал за «Наполи» с 2016 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах неаполитанской команды, в которых отметился 51 голом и 46 результативными передачами. До этого он играл за «Удинезе», «Эмполи» и «Заглембе» Люблин. Вместе с «Наполи» Зелиньски становился чемпионом Серии А и побеждал в Кубке Италии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

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