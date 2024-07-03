Полузащитнику Англии Джуду Беллингему придётся доиграть Евро-2024 с травмой плеча

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вынужден доиграть с травмой плеча Евро-2024, в котором принимает участие его команда. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Беллингем испытывает дискомфорт в плече с ноября прошлого года, когда он получил травму в одном из матчей Ла Лиги. При этом сообщается, что сейчас игроку не смогут провести операцию, таким образом, Беллингему придётся доиграть Евро-2024 с недолеченным плечом.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.