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Защитник сборной Бельгии Теате станет игроком саудовского «Аль-Иттихада» — Романо

Защитник сборной Бельгии Теате станет игроком саудовского «Аль-Иттихада» — Романо
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24-летний защитник сборной Бельгии и французского «Ренна» Артур Теате станет игроком саудовского «Аль-Иттихада», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист уже прошёл медицинское обследование. Считается, что «Ренн» получит за Теате 18 млн.

Также сообщается, что игроком интересовались лондонский «Вест Хэм» и ряд неназванных клубов.

Теате выступает за «Ренн» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за французов 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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