Агент Ткаченко: Талалаев хотел покинуть «Химки»

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок». 20 июня подмосковная команда объявила об уходе российского специалиста и его тренерского штаба.

«Мне бы хотелось увидеть работу Андрея Талалаева в «Химках». Понял ли я его отставку? Ну конечно, понял. Он этого хотел. Надо Андрея поздравить. Ну и отступные. Там непросто тренеру работать. И Андрей сделал всё, чтобы не страдать от этой работы», — сказал Ткаченко в программе Here We Go на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Также «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.