Экс-вратарь сборной США Ховард считает, что может уговорить Клоппа возглавить команду

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной США Тим Ховард считает, что мог бы заманить экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост главного тренер национальной команды.

«Я знаю, что Клопп отдыхает всего несколько недель, и я знаю, что он хочет отдохнуть. Но если бы мы посидели на его вилле в Испании, думаю, что смог бы переманить его сюда. На 100 процентов уверен. Деньги, безусловно, есть. Так что моё предложение было бы простым: у него есть группа молодых игроков, которые могут играть в прогрессивный футбол — в точности как в его ливерпульских командах. И через два года он сможет поехать на крупнейший чемпионат мира в истории», — приводит слова Ховарда интернет-издание Daily Mail.

Напомним, Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Вместе с мерсисайдцами Клопп выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».