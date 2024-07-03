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Ламин Ямаль: надеюсь, мои учителя следят за сборной Испании

Ламин Ямаль: надеюсь, мои учителя следят за сборной Испании
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16-летний крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль ожидает, что его школьные учителя следят за национальной командой на Евро-2024, и, в частности, за ним.

«Я надеюсь, что мои учителя следят за сборной Испании, что они рады и гордятся мной», — приводит слова Ямаля ESPN.

Напомним, Ямаль принял участие во всех трёх матчах группового этапа Евро-2024, а также в матче 1/8 финала с Грузией. В игре 1-го тура с Хорватией (3:0) крайний нападающий отметился результативной передачей. В 1/8 финала чемпионата Европы с Грузией (4:1) Ямаль также отметился голевой передачей.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
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