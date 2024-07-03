«Ризеспор» арендовал форварда «Ростова» Али Соу

Нападающий «Ростова» Али Соу перешёл в «Ризеспор» на правах аренды, сообщает официальный сайт турецкого клуба. Футболист проведёт в этой команде предстоящий сезон-2024/2025.

Напомним, в 2022 году 29-летний Али Соу принял решение воспользоваться правилом ФИФА и приостановить соглашение с «Ростовом». Прошлый сезон он провёл на правах аренды в турецком «Анкарагюджю». Но права на футболиста по-прежнему принадлежат «Ростову».

В сезоне-2023/2024 Али Соу отыграл 30 матчей за «Анкарагюджю», забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,7 млн. «Анкарагюджю» завершил сезон-2022/2023 на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Али Соу стал лучшим бомбардиром команды во внутреннем первенстве.