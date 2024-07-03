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Игрок Испании Кукурелья — об Уильямсе: подталкиваю его к тому, чтобы он перешёл в «Челси»

Игрок Испании Кукурелья — об Уильямсе: подталкиваю его к тому, чтобы он перешёл в «Челси»
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Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья высказался о том, что хотел бы видеть нападающего национальной команды Нико Уильямса в составе «синих».

«Он отличный игрок, раскрывает весь свой потенциал, я горжусь тем, что он в нашей команде, что он наш партнёр. С такими игроками всё проще. Он может подписать контракт с «Барселоной»? Это был бы отличный трансфер, всё зависит от его мнения. Лично я подталкиваю его к тому, чтобы он перешёл в «Челси». В любом случае всё зависит от него, он очень молод, у него большой путь, и думаю, что он станет отличным игроком», — приводит слова Кукурельи интернет-издание Sport.es.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за «Атлетик» из Бильбао 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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