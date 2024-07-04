Глушенков: если бы знал свою судьбу наперёд, в 2019 году не перешёл бы в «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, какое решение в своей профессиональной карьере он считает ошибочным

— Зиньковский из «Чертаново» отправился в «Крылья Советов», вы — в «Спартак». Хотя позже тоже оказались в Самаре. Не было варианта сразу поехать вместе, тем более что потом всё равно оказались в «Крыльях»?

— Тогда варианта с «Крыльями» не было. Плюс я всё равно шёл в «Спартак», на что-то там рассчитывал и надеялся. Но если бы знал свою судьбу наперёд, то, конечно, сказал бы, что не пойду. И будь моя воля, сразу бы отправился в Самару», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков перешёл в московский «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года. Сезоны-2020/2021 и 2021/2022 он провёл в арендах в «Крыльях Советов» и в «Химках». Летом 2022 года Глушенков стал игроком самарцев на полноценной основе. В начале 2023 года футболист перешёл из «Крыльев Советов» в московский «Локомотив».

20 июня стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере 24-летнего Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».