Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Реакция турецких журналистов на выход сборной в 1/4 финала Евро-2024

Вчера, 2 июля, завершился матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Сборная Турции одержала победу в этой встрече со счётом 2:1.

На последней минуте матча сборная Австрии могла сравнять счёт, однако турецкий голкипер Мерт Гюнок отбил сложный удар, тем самым сохранив для своей команды важный результат. Практически сразу после сейва прозвучал финальный свисток.

Предлагаем ознакомиться с реакцией турецких журналистов на спасение своего голкипера и выход сборной в 1/4 финала Евро-2024.

Напомним, сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2008 года

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.