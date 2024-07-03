ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илкай Гюндоган назвал особенность Ламина Ямаля

Илкай Гюндоган назвал особенность Ламина Ямаля
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался об игровых качествах 16-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля. Немец и испанец вместе выступают в составе «Барселоны».

«Ямаля делает особенным то, что он играет на очень, очень высоком уровне уже в свои 16 лет. Настоящее наслаждение — смотреть за тем, как он играет, какой взрослый футбол он показывает. Конечно, ему ещё предстоит многому научиться. Но в свои 16 он уже умеет так, что просто диву даёшься», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборные Германии и Испании встретятся в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Гюндоган — о Родри: возможно, он лучший опорник в мире
Ламин Ямаль: надеюсь, мои учителя следят за сборной Испании
Материалы по теме
Ямаль — второй тинейджер после Роналду с двумя ассистами на ЧЕ
Истории
Ямаль — второй тинейджер после Роналду с двумя ассистами на ЧЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android