Илкай Гюндоган назвал особенность Ламина Ямаля

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался об игровых качествах 16-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля. Немец и испанец вместе выступают в составе «Барселоны».

«Ямаля делает особенным то, что он играет на очень, очень высоком уровне уже в свои 16 лет. Настоящее наслаждение — смотреть за тем, как он играет, какой взрослый футбол он показывает. Конечно, ему ещё предстоит многому научиться. Но в свои 16 он уже умеет так, что просто диву даёшься», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборные Германии и Испании встретятся в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.