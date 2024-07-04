Треть своих сейвов на Евро-2024 вратарь Португалии Кошта сделал, отбив удары с пенальти

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией, который завершился со счётом 0:0, 3:0 пен., совершил треть своих сейвов на турнире, отбив удары с пенальти. Напомним, Кошта отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

Всего на турнире на данный момент Кошта совершил девять сейвов. Из них пять (включая пенальти) — в матче со Словенией, три — в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (3:0) и один — в матче 3-го тура с Грузией (0:2).

Диогу Кошта признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.