Стало известно, в каком состоянии сборная Румынии оставила раздевалку после вылета с ЧЕ

В Сети появились фото из раздевалки сборной Румынии после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Нидерландами (0:3). Представители румынской национальной команды после вылета с турнира оставили в убранной раздевалке прощальное письмо на английском и румынском языках.

Фото: x.com/Emishor

Фото: x.com/Emishor

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами состоялся 2 июля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет с Турцией.