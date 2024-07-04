В «Манчестер Юнайтед» назначили цену, за которую готовы продать Рашфорда — The Sun

В «Манчестер Юнайтед» определили цену, за которую готовы продать 26-летнего нападающего клуба Маркуса Рашфорда, сообщает интернет-издание The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» оценили своего воспитанника в € 80 млн. Сообщается, что они могут уменьшить сумму после того, как он потерял форму в прошедшем сезоне. Считается, что главного тренера клуба Эрика тен Хага не устраивает результативность Рашфорда.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.