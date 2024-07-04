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«Нечто общее между нами есть». Тони Кроос высказался о сравнении с Родри

«Нечто общее между нами есть». Тони Кроос высказался о сравнении с Родри
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос о сравнении себя с опорным хавбеком национальной команды Испании Родри.

«Это топ-игрок, ему суждено было играть под началом Пепа (Гвардиолы). Разница между нами в том, что он явная «шестёрка» на поле, в то время как я больше предпочитаю играть в полуфлангах. Мы играем на разных позициях, но в целом между нами нечто общее всё же есть», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, сборные Испании и Германии встретятся в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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