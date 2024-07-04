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В МИД Турции назвали ксенофобской реакцию властей Германии на жест Демирала на Евро-2024

В МИД Турции назвали ксенофобской реакцию властей Германии на жест Демирала на Евро-2024
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Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу расследования УЕФА скандального празднования гола защитника сборной страны Мериха Демирала в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Неприемлемо, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование против турецкого футболиста Мериха Демирала после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Турции и Австрии. Кроме того, в отчёте, опубликованном Федеральным ведомством по защите Конституции Германии в сентябре 2023 года, отмечалось, что знак «серый волк» не обязательно может быть связан с правым экстремизмом. Знак «серый волк» также не запрещён в Германии.

Согласно этим обстоятельствам реакцию немецких властей на г-на Демирала можно считать ксенофобской. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования гола таким образом, чтобы это ни на кого не было направлено», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование празднования гола турецкого защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии. Встреча прошла 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Сборная Турции одержала победу со счётом 2:1. Защитник турков Мерих Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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